ФСИН зафиксировала 61 факт насилия со стороны заключенных в отношении сотрудников службы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ФСИН России зафиксировала 61 факт применения насилия со стороны заключенных в отношении персонала исправительных учреждений за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).
"Практически ежедневно нам поступает информация об оскорблении персонала учреждений либо о применении к ним насилия со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Только в первом полугодии 2018 года зарегистрирован 61 факт применения насилия в отношении персонала учреждений в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Следственными органами возбуждено 90 уголовных дел по факту неправомерных действий в отношении персонала учреждений", - сказал Рудый.
По его словам, сотрудники постоянно находятся в контакте с нарушителями внутреннего распорядка и лицами, причастными к террористической и экстремистской деятельности. "В этой связи проводится психодиагностическое обследование, чтобы определить функциональные резервы для выполнения служебных обязанностей, уровень агрессивности и устойчивость к стрессу и провокациям со стороны осужденных", - отметил замглавы ФСИН.