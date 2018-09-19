Семьи погибших в ДТП под Воронежем получат страховые выплаты более 2 млн рублей

"Родственники пассажиров автобусов, погибших при ДТП в Воронежской области, получат страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Пассажиры, пострадавшие в этом ДТП, также вправе рассчитывать на страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Накануне в Новоусманском районе на 525 км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение двух автобусов - Volvo и Neoplan, следовавших в южном направлении. Водитель автобуса Neoplan, 56-летний житель Карачаево-Черкесии (КЧР), по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине автобусом Volvo под управлением 46-летнего жителя Ставропольского края. В результате ДТП четверо пассажиров погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице Воронежа во время операции. Пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы, среди пострадавших жители КЧР, Московской области и Ставрополья.

Как добавили в НССО, перевозчик, которому принадлежит автобус Neoplan, застрахован в страховой акционерной компании "Энергогарант", которая подтвердила наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.

"Информация о наличии договора ОСГОП у владельца автобуса Volvo в настоящее время уточняется. Пострадавшие пассажиры и родственники погибших могут самостоятельно узнать на сайте НССО данные о наличии страховки у перевозчика, которому принадлежит автобус Volvo. Если же он не застраховал свою ответственность, то все выплаты он обязан произвести сам в том же размере и порядке, который предусмотрен законом для страховых компаний", - уточнили в пресс-службе.