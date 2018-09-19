СК возбудил третье уголовное дело в связи с избиением заключенных в ярославских колониях

"Сегодня же стало известно, что возбуждено новое уголовное дело по пыткам в ярославской колонии. Речь идет об избиении Макарова в декабре 2017 года. Тогда заключенного только перевели из колонии № 1 в колонию № 8. Сотрудники колонии сразу же стали избивать Макарова. Чтобы прекратить пытки, в момент, когда Макарова хотели макнуть головой в унитаз (один из методов унижения в тюремной субкультуре), заключенный специально ударился головой", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в связи с избиением заключенного Евгения Макарова в колонии № 8 Ярославля. Об этом сообщается на странице в Facebook фонда "Общественный вердикт".

Также в публикации фонда указано, что расследование происшествия в колонии № 8 не проводилось.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявлял, что Макаров подвергся избиениям не только в колонии № 1, но и после перевода в колонию № 8.

Новое уголовное дело стало уже третьим, возбужденным Следственным комитетом делом, связанным с избиением заключенных в ярославских колониях.

Дело о пытках в ярославской колонии

Материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которую предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.

Региональное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля его передали в центральный аппарат СК РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии № 1 отстранили от исполнения обязанностей. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 13 фигурантов дела, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии № 1. При изучении видеозаписи следователи выявили среди избивавших фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также возбудили уголовное дело, которое объединили с первым.