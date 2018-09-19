Источник: полиция ищет человека, открывшего стрельбу на юге Москвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД ищут человека, открывшего стрельбу на юге Москвы и ранившего человека, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.
"Инцидент произошел на пересечении Хлебозаводского проезда и Каширского шоссе. В результате него был ранен человек. Открывший стрельбу злоумышленник скрылся на автомашине "Мерседес", - рассказал собеседник агентства.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся оперативные мероприятия по розыску и задержанию стрелявшего.