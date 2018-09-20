Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Камчатке

ТАСС, 20 сентября. Четыре человека пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовиком на Камчатке, сообщили ТАСС в краевом ГИБДД.

"На 28 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в 12:30 (03:30 мск) микроавтобус 104 маршрута "Елизово - Петропавловск-Камчатский", по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с микрогрузовиком. Скорая забрала троих пассажиров микроавтобуса и водителя грузовика", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие не получили серьезных травм. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.