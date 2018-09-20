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В восточной части Петербурга произошло лобовое столкновение трамвая и автобуса

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель автобуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Трамвай и автобус столкнулись на Большой Пороховской улице, в восточной части Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

"ДТП произошло в 06:42 мск, трамвай №30 ехал от площади Ленина по Большой Пороховской", - рассказал собеседник агентства. По его словам, вагоновожатый заметила автобус, с его управлением было "что-то не так". Она остановила трамвай, вышла, после чего автобус въехал в трамвай.

По данным регионального управления ГИБДД, в результате ДТП водитель автобуса получил тяжелые травмы, а авария произошла из-за того, что ему стало плохо за рулем. "По предварительной информации, водитель автобуса "ЛиАЗ" выехал на встречную полосу из-за ухудшения здоровья", - сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас на месте аварии работают медики. Горэлектротранс временно изменил маршруты трамваев в данном районе.

В Главном управлении МЧС по Петербургу отметили, что оба транспортных средства следовали без пассажиров.

Большая Прохоровская улица проходит по историческому району Большая Охта. На ней расположены четыре школы, два детских сада и колледж. Улица переходит в Ириновский проспект, связывающий спальные районы на Санкт-Петербурга с центральной частью города.

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