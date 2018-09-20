Власти Карачаево-Черкесии окажут помощь в похоронах погибших в ДТП под Воронежем

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии готовы оказать помощь в организации похорон погибших при столкновении двух автобусов под Воронежем, тела будут доставлены в республику в четверг, сообщил ТАСС министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов. Ранее сообщалось, что в ДТП погибли пять жителей республики.

"Последнего [погибшего] отправили в три [часа] ночи, дорога займет часов 12-14… Конечно, при необходимости будет оказана помощь в похоронах… Если будет нужно, конечно, они [родственники жертв аварии] могут обратиться", - сказал Казимов.

По его словам, состояние всех пострадавших, находящихся в больницах Воронежа, стабильное.

"С утра я связывался с главными врачами, состояние ни у кого не ухудшилось, стабильное, процесс [лечения] идет нормально, родственники приезжают", - пояснил собеседник агентства, добавив, что родственники пострадавших в Воронеже бесплатно размещаются в гостинице и обеспечиваются питанием.

Ранее сообщалось, что после аварии с участием двух пассажирских автобусов пострадали 12 жителей КЧР, девять из них госпитализированы. Шестеро находятся в воронежской больнице скорой медицинской помощи №10, еще трое - в воронежской Больнице скорой медицинской помощи №1.

Авария произошла во вторник вечером на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. Автобус Neoplan врезался в остановившийся на обочине автобус Volvo. В автобусах находились 24 человека, погибли пять человек, все они жители Карачаево-Черкесии. Автобусы направлялись из Москвы в Пятигорск и Черкесск. СК возбудил уголовное дело.