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В казанском офисе банка "Открытие" выявили хищение 230 млн рублей

Недостача в денежном хранилище одного из офисов банка была выявлена в ходе плановой проверки, сообщили в пресс-службе Приволжского филиала банка

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Хищение 230 млн рублей выявили в казанском филиале банка "Открытие". Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Приволжского филиала банка (находится в Нижнем Новгороде).

"В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Недостача составила 230 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС источник, один из подозреваемых - бывший директор филиала, где была выявлена недостача. Факт хищения был обнаружен в результате проверок после его увольнения.

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