Пять обвиняемых в сексуальном насилии в детдоме Петербурга останутся в СИЗО до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отказался выпустить из-под стражи пятерых обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Петербурге. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, защитники фигурантов просили о домашнем аресте, но срок содержания в СИЗО был продлен на три месяца.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу cроком на три месяца", - сказал собеседник агентства.

Весной прошлого года Следственный комитет РФ начал расследовать дела о сексуальном насилии в детском доме в Кировском районе Петербурга. Тогда же Кировский районный суд отправил в СИЗО пятерых подозреваемых, в том числе бывшего замдиректора детдома Михаила Елина и экс-директора школы при детском доме Станислава Виноградова, а также трех бывших воспитанников детдома: Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка. По версии следствия, с 2005 по 2010 год злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников. Позже в Астрахани был задержан фотограф Александр Брыков, который, по данным СК, неоднократно совершал подобные действия в отношении воспитанника детдома, а также изготавливал и хранил материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

В начале текущей недели в Невском районном суде Брыков частично признал свою вину. Так, полностью он сознался в действиях, квалифицированных как изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Но фотограф полностью отрицает обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера". Как сообщил журналистам один из потерпевших, который присутствовал на судебном заседании во вторник, Брыков заявил, что "действия сексуального характера совершались по обоюдному согласию и насилия не было".