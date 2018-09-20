В Москве задержан обвиняемый в убийстве совладелец "Газпром спецгазавтотранс"

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Совладелец компании "Газпром спецгазавтотранс" (дочка "Газпрома", главный офис в Ижевске) Владимир Тумаев, обвиняемый в организации покушения и убийстве по найму, задержан в Москве. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Тумаева Андрей Захаров.
"Задержан сегодня в Москве, в больнице, где он лечился, был после операции", - сказал Захаров, добавив, что Тумаев из больницы доставлен в следственный изолятор.
В начале сентября Тумаев, которому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уехал из Ижевска и был объявлен в розыск. Адвокат сообщал ТАСС, что все компетентные органы уведомлены о его местонахождении.
По данным следствия, Тумаев в течение двух лет угрожал, а затем организовал покушение на Вадима Стяжкина, который вел дела с зятем обвиняемого.
С 1984 года по 2009 год Тумаев руководил компанией "Газпром спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. "Газпром спецгазавтотранс" (51% принадлежит "Газпрому") занимается строительством и капремонтом трубопроводов, инженерной подготовкой объектов нефтяных и газовых месторождений.