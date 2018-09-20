Дело правозащитника Титиева будет рассматриваться в Чечне в закрытом режиме

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Шалинский городской суд принял решение проводить в закрытом режиме рассмотрение дела главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева до окончания допроса свидетелей, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
"Судья удовлетворил ходатайство прокурора. Дальнейшее производство по уголовному делу Оюба будет проводиться в закрытом режиме. После допроса ряда свидетелей процесс по ходатайству сторон будет открыт", - отметили в пресс-службе "Мемориала".
По данным правозащитного центра, прокурор попросил провести допросы ряда свидетелей в закрытом режиме,"чтобы данные оперативных сотрудников не были разглашены".
Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники МВД остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев, и при досмотре обнаружили в салоне пакет с веществом, имеющим специфический запах марихуаны. Через два дня Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.