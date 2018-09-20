Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора подпольных игровых клубов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг заключил под стражу задержанного за организацию незаконного игорного бизнеса Антона Бажанова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Бажанову меры пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября", - сказал собеседник агентства.
Следствие ранее сообщило, что в ходе спецоперации была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек, проверяемых на причастность к совершенным преступным сообществом преступлениям, 47 лицам следователи планируют предъявить обвинения и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества.
По данным следствия, с мая 2016 года члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "Гринбет", "Юнионбет" и "Винлайн", осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон РФ с использованием игрового оборудования.
Как утверждает следствие, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц.
Главным следственным управлением по Москве возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.