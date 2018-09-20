Число потерпевших по делу о пытках в ярославской колонии выросло до пяти

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Заключенный ИК-8 Ярославля Степан Нуждин признан потерпевшим по делу о пытках в колонии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ирина Бирюкова.

Ранее сообщалось о четырех потерпевших - Евгении Макарове, Артуре Гукосяне, а также Тарновском и Николаеве, имена которых не уточняются.

"Нуждин признан потерпевшим. Его избили, как и Макарова, в ИК-8 в декабре 2017 года. Его избиение записывал на фотоаппарат один из сотрудников колонии, но этой записи нигде в деле нет. Их били по очереди в один день", - сказала Бирюкова.

Она отметила, что потерпевших в деле о пытках в ярославской колонии может стать больше. "У нас есть еще один человек по фамилии Валяев, он тоже жалуется на пытки в ИК-8... Нам сообщили, что вся информация по нему уже направлена в Главное следственное управление", - сказала Бирюкова.

В четверг она посетила ИК-8 и встретилась с Макаровым и Нуждиным.

Дело ярославской колонии

Материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии №1 были отстранены от исполнения обязанностей.

23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, оно объединено с первым. 13 обвиняемых арестованы, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.