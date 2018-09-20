Суд арестовал жителя Астрахани по подозрению в призывах к самоубийству

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца 21-летнего местного жителя, которого подозревают в создании так называемой группы смерти в социальных сетях в интернете. Об этом в четверг ТАСС сообщил помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

"Суд сегодня арестовал подозреваемого на два месяца", - сказал Хегай.

Он напомнил, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства".

По версии следствия, 21-летний житель Кировского района Астрахани в апреле 2017 года создал и администрировал группу в одной из соцсетей. В ней в период до мая 2018 года астраханец размещал публикации и изображения, содержащие побуждение и призывы к самоубийству, а также способы их совершения.

Данный факт выявлен сотрудниками отдела УМВД по области и регионального УФСБ.