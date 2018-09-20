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В результате стрельбы в Мэриленде ранены три человека, четверо погибли

Шериф округа Харфорд Джефри Гэлер сообщил, что два человека погибли на месте, еще один умер в больнице

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, трое получили ранения в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд. Об этом сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS, шериф округа Харфорд Джефри Гэлер.

"Семь человек получили огнестрельные ранения, в том числе сама стрелявшая. Трое из них, как ожидается, должны выжить. Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице", - сказал он. Шериф добавил, что подозреваемая получила смертельное ранение.  

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