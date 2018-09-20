Несовершеннолетняя девушка госпитализирована после стрельбы на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Семнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как в нее выстрелил неизвестный в Выборгском районе Петербурга вечером в четверг. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

"В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения, что в больницу в была госпитализирована 17-летняя девушка. По предварительной информации, в нее около одного из домов на улице Руднева выстрелил неизвестный, предположительно, из пневматического пистолета", - сообщили в управлении.

Полицейские проводят проверку. По информации местных СМИ, неизвестный выстрелил девушке в глаз, злоумышленника ищут среди подростков, которые находились рядом с местом происшествия.