В Петрозаводске задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петрозаводске 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух девушек. Об это в четверг сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Карелии.

По данным ведомства, 19 и 20 сентября в разных районах города были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия, подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 19 сентября 28-летний подозреваемый с ножом напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа, а на следующей день совершил аналогичное нападение на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.