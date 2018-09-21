Суд арестовал подельника главы минздрава Камчатки, подозреваемой в хищении 22 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Камчатский краевой суд на два месяца арестовал учредителя коммерческой организации, который совместно с министром здравоохранения Камчатского края Татьяной Лемешко подозревается в хищении 22 млн рублей, сообщила ТАСС представитель прокуратуры края.

"Прокуратура края обжаловала решение суда (не помещать под арест фигурантов уголовного дела). В отношении Татьяны Лемешко и адвоката [учредителя коммерческой организации] оставлено без изменений. В отношении третьего фигуранта решение суда отменено. В здании суда он был взят под стражу", - рассказала собеседница агентства.

Представитель прокуратуры уточнила, что бизнесмен арестован на два месяца.

По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В последующем они похитили не менее 22 млн рублей из бюджета, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника № 3". Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере").