СМИ: полиция ликвидировала мужчину, открывшего стрельбу близ аэропорта Майами

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция ликвидировала мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов вблизи международного аэропорта Майами в штате Флорида. Об этом сообщила в четверг в электронной версии газета The Miami Herald.

Личность мужчины не раскрывается. Как отмечается, он был подозреваемым по делу о похищении и находился в розыске. При приближении сотрудников правопорядка мужчина открыл по ним огонь. В результате ответной стрельбы подозреваемый получил ранения и скончался.

По данным издания, злоумышленник использовал при стрельбе автомат Калашникова. Инцидент произошел всего в нескольких кварталах от аэропорта.

Никто из стражей порядка не пострадал. Как отмечает газета, стрельбе предшествовала погоня. Дополнительной информации о произошедшем не приводится.