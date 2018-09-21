Четверо рыбаков пропали в Якутии

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Четверо рыбаков пропали в Хангаласском районе Якутии, тела двоих уже найдены. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном управлении СК России.

"17 сентября четверо жителей отправились на рыбалку по реке Лена в Хангаласском районе Якутии. В назначенное время, 18 сентября, они не вернулись. На поиски выдвинулись сотрудники службы спасения республики. Тела двоих рыбаков найдены. Ведутся поиски двух пропавших без вести. По этому факту начата доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС Якутии, в поисках принимают участие 17 спасателей и водолазов на четырех моторных лодках.