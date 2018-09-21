Три человека погибли в ДТП на трассе в Кемеровской области

ТАСС, 21 сентября. Три человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей "Волга" и Chevrolet Aveo на трассе в Кемеровской области, сообщили в пятницу в региональном ГУ МВД.

"В четверг вечером поступило сообщение о ДТП на 124-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск" <...> По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля "Волга" при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Chevrolet. В результате водитель "Волги", его 37-летний пассажир, а также 23-летняя девушка-водитель Chevrolet погибли. 33-летний пассажир иномарки доставлен в больницу", - сказали в ведомстве.

На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Прокопьевскому району. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.