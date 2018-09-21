Задержанный после взрыва в Петербурге приговорен к штрафу за несообщение о преступлении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Петербурга в пятницу огласил приговор в отношении Айжигита Айтматова, задержанного после взрыва в метро в 2017 году по подозрению в вербовке в террористы. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Айтматов признался виновным в несообщении о преступлении, его приговорили к штрафу.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Айжигита Айтматова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении"). Айтматов вину признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Летом этого года следователи сняли обвинение в содействии террористической деятельности с трех гражданина РФ Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова, Баходира Мадрахимова, а также с уроженца Киргизии Искандера Нурбаева. Все четверо были фигурантами дела о вербовке в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство", их задержали после теракта в метро в Санкт-Петербурге, который произошел в 2017 году. Два года они провели под стражей, после чего обвинение переквалифицировали на более мягкую статью о несообщении о преступлении.

По версии следствия, Сатымбаев, Айтматов и Нурбаев состояли в группах в мессенджере WhatsApp, в которых велась идеологическая обработка участников, вовлекали их в террористическую деятельность и убеждали в необходимости совершать насильственные действия в отношении лиц иного вероисповедания и совершать теракты.

Ранее суд в Петербурге приговорил к 15 тысячам штрафа Баходира Мадрахимова, которого также признали виновным в несообщение о преступлении. В указанных группах в мессенджере он не состоял, но знал об их существовании.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Второй взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить. В результате теракта погибли 15 человек. Террорист Акбаржон Джалилов также скончался.