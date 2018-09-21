Верховный суд РФ 10 октября проверит законность приговора "приморским партизанам"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России 10 октября рассмотрит жалобы защиты на приговор фигурантам дела "приморских партизан". Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

Заседание состоится в 10:00 мск.

Как сообщалось ранее, члены банды Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет наказания с отбыванием в колонии строгого режима, Алексей Никитин - 23,5 года колонии, Максим Кириллов - 21,5 года колонии, Вадим Ковтун - 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее ТАСС сообщал об обжаловании приговора Кирилловым, Никитиным и Ковтуном.

Убийство в лесном массиве жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле "приморских партизан". Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

В июле 2016 года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении эпизода убийства четырех человек в лесу. Нынешний процесс начался 16 февраля 2017 года после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. В ходе пересмотра дела в начале 2018 года Алексей Никитин и Вадим Ковтун снова были арестованы по ходатайству прокуратуры.