МВД попросило продлить арест организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Ковальчука

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрею Ковальчуку. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

"Следственные органы ходатайствуют о продлении ареста моему подзащитному Ковальчуку", - сказал он, отметив, что заседание назначено на 25 сентября в 11:00 мск.

Это первое продление ареста Ковальчуку в России, ранее он был заочно арестован Тверским судом и экстрадирован из Германии.

В конце февраля МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина (362 кг), обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия были задержаны шесть человек: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (организатор преступной группы Андрей Ковальчук).