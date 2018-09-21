Умер водитель попавшего в ДТП под Воронежем микроавтобуса c гражданами Украины

ТАСС, 21 сентября. Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с рейсовым автобусом в Воронежской области в четверг, скончался в Лискинской районной больнице. Об этом в пятницу ТАСС сообщила представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елена Подтынных.
"Мужчина умер в реанимации. Это водитель микроавтобуса, который и допустил столкновение", - сказала она.
Ранее сообщалось, что столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области произошло 20 сентября в 14:00 мск. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. В автобусе пострадавших нет, в микроавтобусе находились девять человек, шесть из них пострадали. Троих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, еще троих - в отделение травматологии.