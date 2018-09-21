CNN: звезду Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда "посадили" в тюрьму

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда, несколько раз подвергавшуюся нападению вандалов, образно говоря, посадили за тюремную решетку. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN .

По ее сведениям, некий уличный художник, творящий под псевдонимом Пластиковый Иисус, наложил на знак имитацию тюремной решетки, сделанную из дерева. Автор закрепил свое творение на тротуаре с помощью клейкой ленты промышленного образца. "Ну, потому что он [Трамп] угодит в тюрьму", - приводит телекомпания пояснение художника.

Трамп удостоился звезды на Аллее славы Голливуда в 2007 году за реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice) на телеканале NBC, в котором он выступал в качестве ведущего. В этой программе участники боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

Вандалы уже дважды наносили ущерб памятному знаку из-за недовольства действиями Трампа на посту президента. В октябре 2016 года это сделал некий Джеймс Отис, который разбил звезду кувалдой. Звезду после этого отремонтировали, однако в июле этого года примеру Отиса последовал Остин Клэй, орудовавший киркой. Ему были предъявлены обвинения в вандализме.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда, в честь актера Престона Фостера (1900-1970), была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года. Сейчас на Голливудском бульваре насчитывается более 2,6 тыс. именных знаков.