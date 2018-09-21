Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве главу группы компаний "Компьюлинк" Ляща

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал президента группы компаний "Компьюлинк" Михаила Ляща по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"Постановлением Тверского районного суда Москвы от 21 сентября в отношении Михаила Ляща, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", - сказала она.
По данным ряда СМИ, Лящ был задержан в Москве 20 сентября по делу о хищении в Ростехе, где был подрядчиком.
В пресс-службе компании заявили, что "появившаяся в ряде СМИ информация о связи интереса следственных органов к ГК "Компьюлинк" и лично к господину Лящу с хищениями в корпорации "Ростех" или с вопросами к реализации государственных контрактов с "Ростехом" не соответствует действительности". "ГК "Компьюлинк" не заключала договоры и не реализовывала проекты для госкорпорации "Ростех", а также не имела контрактов с компаниями", - сказали в пресс-службе.
В "Компьюлинке" отметили, что "все возникшие вопросы к Михаилу Лящу не имеют отношения к основной деятельности группы компаний". По данным пресс-службы, Лящ был приглашен для дачи показаний представителями правоохранительных органов 19 сентября, после был задержан.
Группа компаний "Компьюлинк" предоставляет полный спектр услуг в ИТ и консалтинге, обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. "Компьюлинк" занимает лидирующие позиции в рейтингах крупнейших ИТ и консалтинговых компаний (РА Эксперт, CNews, РИА Аналитика, Коммерсантъ, Forbes и др.).