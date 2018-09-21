Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве главу группы компаний "Компьюлинк" Ляща

Борьба с коррупцией

Экс-чиновника в Петербурге подозревают в получении взятки при строительстве стадиона к ЧМ

По версии следствия, бывший зампредседателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик получил 20 млн рублей от экс-главы компании, занимавшейся подсветкой стадиона, сообщил источник

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