Суд в Москве на 72 часа продлил срок задержания совладельца "Газпром спецгазавтотранс"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу отклонил ходатайство следствия и продлил на 72 часа срок задержания совладельца компании "Газпром спецгазавтотранс" (дочка "Газпрома", главный офис в Ижевске) Владимира Тумаева, обвиняемого в организации покушения и убийстве по найму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство защиты Тумаева и продлил срок задержания обвиняемого на 72 часа, до 24 сентября", - сказала представитель суда.

Как сообщил в четверг ТАСС адвокат обвиняемого Андрей Захаров, сотрудники правоохранительных органов задержали Тумаева в одной из столичных больниц, где он проходил лечение после операции, и доставили в следственный изолятор. В начале сентября Тумаев, которому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уехал из Ижевска и был объявлен в розыск. Адвокат сообщил ТАСС, что все компетентные органы были уведомлены о его местонахождении.

По данным следствия, Тумаев в течение двух лет угрожал, а затем организовал покушение на Вадима Стяжкина, который вел дела с зятем обвиняемого.

С 1984 года по 2009 год Тумаев руководил компанией "Газпром спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. "Газпром спецгазавтотранс" (51% принадлежит "Газпрому") занимается строительством и капремонтом трубопроводов, инженерной подготовкой объектов нефтяных и газовых месторождений.