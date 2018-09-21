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Три человека, включая ребенка, погибли в результате наезда автомобиля в Курганской области

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции

ТАСС, 21 сентября. Легковой автомобиль сбил трех человек, в том числе годовалого ребенка, на дороге в Половинском районе Курганской области. Все трое погибли, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Недалеко от села Воскресенское Половинского района области водитель легкового автомобиля отечественного производства допустил наезд на трех пешеходов, один из которых - годовалый ребенок. Все трое скончались на месте происшествия. Затем водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции", - сказала официальный представитель ведомства.

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РоссияКурганская область
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