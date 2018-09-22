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В Иркутской области полностью восстановили движение поездов на участке, где сошли вагоны

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС. 22 сентября. Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), после повреждения путей во время схода с рельсов 13 грузовых вагонов, полностью восстановлено. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ВСЖД.

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"22 сентября 07:52 местного времени (02:52 мск) движение поездов на участке Слюдянка - Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено. В настоящее время диспетчерским аппаратом предпринимаются действия по вводу в нормативный график задержанных поездов. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 21 сентября в Слюдянском районе Иркутской области сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда на перегоне Слюдянка-2 - Ангасолка, направлявшегося в Иркутск. В составе находилось 62 вагона, груженных автомобильными покрышками. В результате происшествия были повреждены четыре опоры ЛЭП, нарушено 40 метров железнодорожного полотна нечетного пути.

На месте продолжает работу оперативная комиссия по расследованию причин ЧП.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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РоссияИркутская область
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