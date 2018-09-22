В Москве трое неизвестных украли из магазина 100 шуб на 20 млн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сто шуб украли из магазина меховых изделий на Ленинском проспекте в Москве, ущерб составил 20 млн рублей. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что по адресу: Ленинский проспект, дом 13, из магазина трое мужчин в медицинских масках выносят шубы. Сотрудниками полиции установлено, что неизвестные, разбив стекло двери, проникли в помещение магазина на первом этаже семиэтажного жилого дома", - сказали в ведомстве.

По информации сотрудников магазина, украдены 100 шуб на 20 млн рублей. Ведется розыск грабителей.