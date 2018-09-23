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Более 100 человек эвакуировали из ТЦ в Бурятии из-за пожара на соседних складах

Возгорание произошло на площади 80 кв. м

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали около 110 человек из торгового центра в Улан-Удэ из-за угрозы распространения огня от загоревшихся поблизости складов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. В настоящий момент пожар потушен, жертв и пострадавших нет.

"Сегодня днем на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании складских помещений на Корабельной улице Советского района Улан-Удэ. Существовала угроза перехода огня на торговый центр, было эвакуировано около 110 человек", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что тушение пожара в складских помещениях затруднялось наличием металлических конструкций, которые приходилось вскрывать, и возгоранием горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, возгорание произошло на площади 80 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 13:10 (08:10 мск), пожар полностью ликвидирован в 16:00 (11:00 мск). В его тушении принимали участие 25 сотрудников МЧС, было задействовано девять единиц техники.

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