Более 100 человек эвакуировали из ТЦ в Бурятии из-за пожара на соседних складах

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали около 110 человек из торгового центра в Улан-Удэ из-за угрозы распространения огня от загоревшихся поблизости складов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. В настоящий момент пожар потушен, жертв и пострадавших нет.
"Сегодня днем на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании складских помещений на Корабельной улице Советского района Улан-Удэ. Существовала угроза перехода огня на торговый центр, было эвакуировано около 110 человек", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что тушение пожара в складских помещениях затруднялось наличием металлических конструкций, которые приходилось вскрывать, и возгоранием горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, возгорание произошло на площади 80 кв. м.
Сообщение о возгорании поступило в 13:10 (08:10 мск), пожар полностью ликвидирован в 16:00 (11:00 мск). В его тушении принимали участие 25 сотрудников МЧС, было задействовано девять единиц техники.