В Омске загорелся автобус с пассажирами

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Пассажирский маршрутный автобус загорелся в Омске. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, пожар ликвидирован, пассажиры самостоятельно эвакуировались из транспортного средства, жертв и пострадавших нет.

"Автобус, выполнявший маршрут № 22, загорелся прямо на перекрестке. Пассажирам удалось мгновенно выбраться из салона, никто из них или прохожих не пострадал", - уточнили в МЧС.

Инцидент произошел в 13:34 (10:34 мск), в 13:42 (10:42 мск) пожар был ликвидирован. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать перегрев мотора автобуса.