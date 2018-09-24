СК просит отстранить от должности подозреваемую в растрате главу минздрава Камчатки

ТАСС, 24 сентября. Следствие подало в Камчатский краевой суд ходатайство, в котором просит отстранить министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко, подозреваемую в хищении 22 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.
"Да, мы подали такое ходатайство", - сказала Матафонова, отвечая на вопрос о том, просит ли следствие отстранить Лемешко от должности. "Следователь обосновал в своем ходатайстве, что, находясь на свободе в занимаемой должности, министр здравоохранения может оказать давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. Нам еще неизвестно время рассмотрения [ходатайства], надеемся, что рассмотрят сегодня", - добавила собеседница агентства.
По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В последующем они похитили не менее 22 млн рублей из бюджета, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника №3". Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере").
Ранее сообщалось, что камчатский краевой суд на два месяца арестовал учредителя коммерческой организации. Сама же министр и другой фигурант уголовного дела остались на свободе.