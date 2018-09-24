Остров Парамушир остался без транспортного сообщения с Камчаткой из-за поломки теплохода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Гипанис" - единственное связующее звено между островом Парамушир Большой Курильской гряды и Камчаткой - отправился в понедельник утром на ремонт, точные сроки которого неизвестны. Об этом рассказал ТАСС глава Северо-Курильского городского округа Александр Серебряков.
"В воскресенье теплоход при швартовке врезался в пирс в Северо-Курильске. Повреждение сразу же залатали, но теплоходу пришлось отправиться утром в Петропавловск-Камчатский без пассажиров. Он ушел на ремонт, точный срок пока никто не скажет", - сказал собеседник агентства.
На берегу с билетами на руках остались 40 пассажиров. Никакого окончательного решения по их перевозке пока озвучено не было.
В администрации прогнозируют, что ремонт будет длиться около одной - двух недель, точного срока назвать не может никто. Власти пытаются решить проблему с помощью вертолетов. Однако частная компания "Витязь-Аэро" не хочет осуществлять перелеты из-за того, что не утвержден новый тариф на пассажирские перевозки. Пассажиры заявили, что в случае длительного ожидания придется поднимать вопрос, связанный с компенсацией расходов на питание и проживание оставшихся на берегу.
Во вторник количество ожидающих рейса увеличится: к ним присоединятся пассажиры, купившие билеты на 25 сентября.
В конце сентября - начале октябре теплоход "Гипанис" должен был отправляться из Петропавловска-Камчатского каждую пятницу и прибывать на Курилы в субботу. Маршрут пользуется большим спросом, так как другого способа уехать с Парамушира нет. Люди заранее ждут очередь на билеты.