Полицейские, казаки и волонтеры ищут пропавшую под Волгоградом студентку колледжа

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Шестнадцатилетнюю студентку Еланского аграрного колледжа в Волгоградской области четвертый день ищут полицейские, казачьи дружины и волонтеры из числа местных жителей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"Идут поиски пропавшей девочки, работают опытные следователи-криминалисты, оперативные сотрудники МВД, а также волонтеры из числа местных жителей и казачьи дружины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" по факту безвестного исчезновения 16-летней Пястоловой Кристины", - сказала представитель регионального управления СК Юлия Лисеева.

По данным следствия, девушка пропала 20 сентября. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились в правоохранительные органы.