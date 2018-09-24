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Полицейские, казаки и волонтеры ищут пропавшую под Волгоградом студентку колледжа

По данным следствия, 16-летняя девушка пропала 20 сентября

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Шестнадцатилетнюю студентку Еланского аграрного колледжа в Волгоградской области четвертый день ищут полицейские, казачьи дружины и волонтеры из числа местных жителей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"Идут поиски пропавшей девочки, работают опытные следователи-криминалисты, оперативные сотрудники МВД, а также волонтеры из числа местных жителей и казачьи дружины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" по факту безвестного исчезновения 16-летней Пястоловой Кристины", - сказала представитель регионального управления СК Юлия Лисеева.

По данным следствия, девушка пропала 20 сентября. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились в правоохранительные органы.

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