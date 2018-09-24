В Чехии шторм "Фабиэн" оставил без света более 60 тыс. семей

ПРАГА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. семей остаются без электричества в Чехии в результате последствий шторма "Фабиэн", который пронесся над страной в ночь на понедельник. Об этом сообщила журналистам представитель национальной компании - распределителя электроэнергии "Чешские энергетические предприятия" Соня Голингерова.

"Оперативные работы по ликвидации аварий проводились в течение ночи и до сих пор продолжаются, - отметила она. - В результате шторма "Фабиэн" были прекращены поставки электричества 140 тыс. потребителей. Большая часть из них уже подключена к сети. Без света пока остаются около 60 тыс. семей".

Наиболее сложная ситуация с поставками электричества наблюдается в Центральной Чехии, Пльзеньском и Карловарском краях на западе стране страны, Пардубицком крае в Восточной Чехии, а также в Оломоуцком крае и Моравскосилезском краях на северо-востоке республики. Штормовой ветер, приобретавший местами силу урагана, порвал там провода на линиях электропередач, а в некоторых местах повалены и несшие их деревянные столбы.

"Фабиэн" стал причиной значительных сбоев в графике движения поездов. Из-за поваленных штормом деревьев перекрыто или ограничено движение по автодорогам в горных районах на западе и севере Чехии.