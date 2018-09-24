Водитель "Газели" сбил двух детей на пешеходном переходе под Псковом

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Двое детей, в том числе новорожденный ребенок, пострадали в ДТП в Порховском районе Псковской области. Они попали под колеса автомобиля "Газель" при попытке перейти дорогу по пешеходному переходу, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

"Водитель "Газели", мужчина 1987 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов: мальчика 2013 года и мальчика 2018 года рождения, который перевозился в коляске. Это произошло в пятницу, переходили они по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве также добавили, что в результате ДТП дети с различными травмами были госпитализированы.