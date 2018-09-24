Экс-председатель госкомитета Карелии приговорен условно со штрафом в 5 млн за взятки

ТАСС, 24 сентября. Экс-председатель комитета Карелии по управлению госимуществом, бывший и. о. заммэра Петрозаводска Денис Косарев признан виновным в шести эпизодах получения взятки и приговорен к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 5 млн рублей. Об этом сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по Карелии.

"Бывший председатель Государственного комитета Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично и через посредника взятки"). В ходе расследования уголовного дела подсудимый заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 5 млн рублей", - указано в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, Косарев со своим заместителем Сергеем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминируется хищение 40 тыс. рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

Косарев весной 2017 года был назначен на должность и. о. заместителя мэра Петрозаводска, а 12 мая 2017 года чиновника задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в 200 тыс. рублей. До этого он более четырех лет возглавлял Государственный комитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок.

Как сообщила ТАСС гособвинитель на процессе Наталья Силкина, прокуратура настаивала на реальном лишении свободы - четырех годах колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. Решение об обжаловании приговора пока не принято. "Нам необходимо изучить полный текст приговора и оценить мотивы, по которым суд принял решение назначить условное наказание, после чего будет решен вопрос об обжаловании", - сказала представитель прокуратуры.