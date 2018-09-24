Суд приговорил фельдшера из Петербурга к исправительным работам за халатность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к исправительным работам фельдшера скорой помощи Ольгу Пащенко, вовремя не направившей врачей к пациенту. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ольги Пащенко, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Пащенко вину признала. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% от заработка в доход государства", - сказано в сообщении пресс-службы.
Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года фельдшер по приему вызовов и передаче их выездной бригаде СПб ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи №4" Пащенко, получив неоднократные сообщения от супруги пострадавшего о том, что ее муж находится в лихорадочном состоянии, не зарегистрировала вызов и не организовала своевременный выезд бригады для оказания помощи. В результате было утрачено время, которое могло быть использовано для оказания своевременной помощи. Бригада была направлена к пациенту только через девять часов, врачи экстренно госпитализировали мужчину, но он скончался в реанимационном отделении больницы.
Пушкинский райсуд также частично удовлетворил гражданский иск супруги погибшего о возмещении морального и материального вреда на сумму 500 тыс. рублей. Пащенко принесла свои извинения потерпевшим за смерть пациента.