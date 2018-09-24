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В Пермском крае полиция начала проверку после стрельбы в магазине

В результате инцидента пострадал один человек

ТАСС, 24 сентября. ГУ МВД Пермского края начало проверку обстоятельств инцидента в магазине города Березняки, где местный житель стрелял из пистолета в покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как видно на видеозаписи, размещенной  некоторых СМИ, несколько мужчин устраивают потасовку возле кассы, рядом находятся женщина и девочка. Конфликт быстро перерастает в драку, в которой один из мужчин достает пистолет.

"В полицию города Березники поступило сообщение о конфликте двух мужчин в одном из магазинов города, в ходе которого один из них получил травму головы. Личности всех участников инцидента установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД края подробности инцидента, добавив, что он произошел 21 сентября.

По данным ведомства, врачи назначили потерпевшему амбулаторное лечение, его жизнь вне опасности.

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