В Пермском крае полиция начала проверку после стрельбы в магазине

ТАСС, 24 сентября. ГУ МВД Пермского края начало проверку обстоятельств инцидента в магазине города Березняки, где местный житель стрелял из пистолета в покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Как видно на видеозаписи, размещенной некоторых СМИ, несколько мужчин устраивают потасовку возле кассы, рядом находятся женщина и девочка. Конфликт быстро перерастает в драку, в которой один из мужчин достает пистолет.
"В полицию города Березники поступило сообщение о конфликте двух мужчин в одном из магазинов города, в ходе которого один из них получил травму головы. Личности всех участников инцидента установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД края подробности инцидента, добавив, что он произошел 21 сентября.
По данным ведомства, врачи назначили потерпевшему амбулаторное лечение, его жизнь вне опасности.