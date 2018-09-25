В трех районах Приморья сняли режим чрезвычайной ситуации

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения.

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за паводка, сняли в Хорольском, Чугуевском и Кировском районах Приморья. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте краевой администрации.

"В понедельник, 24 сентября, в трех муниципалитетах Приморья снят режим чрезвычайной ситуации - в Хорольском, Чугуевском и Кировском районах", - говорится в сообщении.

Региональный режим ЧС продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований. В двух муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения.

Сейчас на реках края отмечается повсеместный спад уровня воды. Продолжается работа по оказанию пострадавшим материальной и финансовой помощи за счет средств краевого бюджета. Порядка 5,8 тыс. семей получили компенсации за утрату урожая, повреждение жилого дома, частичную или полную утрату имущества из-за наводнения. На эти цели из краевого бюджета направлено 74,3 млн рублей.