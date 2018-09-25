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Суд отстранил от должности министра здравоохранения Камчатки

Татьяна Лемешко подозревается в хищении 22 млн рублей

ТАСС, 25 сентября. Городской суд Петропавловска-Камчатского отстранил от должности на время следствия министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко. Об этом ТАСС сообщила во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

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"Сегодня суд удовлетворил ходатайство об отстранении ее [Лемешко] от занимаемой должности на время следствия", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и представляющим его интересы адвокатом. В последующем они похитили не менее 22 млн рублей из бюджета, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере").

Ранее камчатский краевой суд на два месяца арестовал учредителя коммерческой организации. Сама же министр и другой фигурант уголовного дела остались на свободе.

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