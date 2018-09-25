Суд отстранил от должности министра здравоохранения Камчатки

ТАСС, 25 сентября. Городской суд Петропавловска-Камчатского отстранил от должности на время следствия министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко. Об этом ТАСС сообщила во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство об отстранении ее [Лемешко] от занимаемой должности на время следствия", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и представляющим его интересы адвокатом. В последующем они похитили не менее 22 млн рублей из бюджета, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере").

Ранее камчатский краевой суд на два месяца арестовал учредителя коммерческой организации. Сама же министр и другой фигурант уголовного дела остались на свободе.