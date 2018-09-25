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У поселка в Хабаровском крае нашли артиллерийские снаряды и боевые гранаты

Все обнаруженные боеприпасы передали в полицию

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские снаряды и боевые гранаты обнаружили у поселка Токи в Ванинском районе Хабаровского края. Об этом сообщило погрануправление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО во вторник.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в рамках реализации оперативной информации, совместно с сотрудниками краевого УФСБ России в населенном пункте Токи в лесном массиве обнаружены и изъяты три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат марки РГД-5", - говорится в распространенном релизе.

Как сообщается, из-за длительного нахождения в земле боеприпасы имеют следы коррозии. Обнаруженные снаряды и гранаты переданы в полицию.

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РоссияХабаровский крайЕврейская автономная область
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