У поселка в Хабаровском крае нашли артиллерийские снаряды и боевые гранаты

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские снаряды и боевые гранаты обнаружили у поселка Токи в Ванинском районе Хабаровского края. Об этом сообщило погрануправление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО во вторник.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в рамках реализации оперативной информации, совместно с сотрудниками краевого УФСБ России в населенном пункте Токи в лесном массиве обнаружены и изъяты три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат марки РГД-5", - говорится в распространенном релизе.

Как сообщается, из-за длительного нахождения в земле боеприпасы имеют следы коррозии. Обнаруженные снаряды и гранаты переданы в полицию.