В Краснодаре направили в суд дело об убийстве женщины семейной парой

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Наталья Бакшеева, задержанная около года назад по делу о резонансном убийстве в Краснодаре, предстанет перед судом. По версии следствия, она подстрекала мужа к преступлению, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве на убийство 35-летней женщины (ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ) <...> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года обвиняемая вместе с супругом и женщиной, с которой они познакомились этот же день, находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились. "[Обвиняемая] потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев в силу своего слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги. В этой связи, вооружившись ножом, который мужчина хранил при себе в своем рюкзаке, он нанес новой знакомой два удара в область груди, впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что экспертиза признала Бакшееву вменяемой. Ее муж в силу опасного для жизни заболевания помещен в медучреждение.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. В сентябре дорожные рабочие нашли мобильный телефон, на котором хранились фотографии 35-летнего местного жителя, позировавшего с частями человеческого тела. По данным СК, на фото запечатлены останки женщины, обнаруженные на территории военного училища.

В пресс-службе СК РФ сообщали, что в квартире супругов следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения. Также следователи обнаружили и изъяли в подвале и на прилегающей территории останки тела убитой.