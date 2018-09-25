Один человек погиб в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Волгоградской области, в результате которого погибла женщина, еще четверо, в том числе трое детей, госпитализированы. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло 25 сентября около пяти часов утра. По предварительным данным, 30-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, управляя автомашиной Toyota Corolla, не справилась с управлением и совершила столкновение с рекламной конструкцией. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 68-летняя пассажирка автомашины. Женщина-водитель, а также трое детей в возрасте одного, трех и пяти лет с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проводится проверка.