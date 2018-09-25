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Начальник антикоррупционного главка МВД по Саратовской области задержан за взятки

По версии следствия, Дмитрий Елизаров получил через посредника 5 млн рублей за возврат ранее изъятых полицейскими серверов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Елизаров задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщили журналистам в Следственном комитете РФ.

"Начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Елизаров обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. С ним проводятся следственные действия, устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, Елизаров получил через посредника 5 млн рублей за возврат ранее изъятых полицейскими серверов с программным обеспечением для работы сети АЗС. Также от учредителя частной медицинской клиники он получил взятку в размере 2 млн рублей за прекращение проверки в сфере использования средств Фонда обязательного медицинского страхования.

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РоссияСаратовская область
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