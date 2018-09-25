Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы до 26 октября продлил срок ареста Игорю Подпорину, повредившему картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 26 октября", - сказала она.
Подпорин обвиняется по ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Он утверждал, что повредил картину из-за "недостоверность изображенных на полотне исторических фактов".
Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине, составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.