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Повреждение картины Репина в Третьяковке

Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее

Ущерб, нанесенный картине, оценили в 30 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы до 26 октября продлил срок ареста Игорю Подпорину, повредившему картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 26 октября", - сказала она.

Подпорин обвиняется по ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Он утверждал, что повредил картину из-за "недостоверность изображенных на полотне исторических фактов".

Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине, составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.

Теги
РоссияПовреждение картины Репина в Третьяковке
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