"Пятерочка" отстранила от работы сотрудников в Сургуте, закрывших подростка в холодильнике

ТАСС, 25 сентября. Торговая сеть "Пятерочка" отстранила от работы сотрудников магазина в Сургуте, которые удерживали подростка в холодильной камере. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что работники супермаркета в Сургуте заподозрили подростка в краже и заперли его в холодильном помещении. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

"Компания передала все имеющиеся материалы полиции и проведет более тщательное расследование инцидента. Все причастные к инциденту сотрудники отстранены от работы", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, подростка действительно заподозрили в краже, после чего он попытался скрыться из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. "Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 с, затем дверь была открыта и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки. По приезду полиции подростка отпустили", - отметили в компании.