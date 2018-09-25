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Пожарные проводят эвакуацию людей из горящего дома под Москвой

По данным МЧС, два человека пострадали

МОСКВА , 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные эвакуируют людей с помощью спецтехники из трехэтажного жилого дома в подмосковном городе Лосино-Петровский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Загорелся трехэтажный дом, расположенный по адресу: город Лосино-Петровский, улица Суворова, дом 8. Все началось с пожара в квартире на втором этаже. На место прибыли четыре цистерны МЧС и другая техника. Проходит эвакуация людей, - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, два человека пострадали в результате пожара. 

"В результате возгорания в трехэтажном жилом доме пострадали два человека. Оба они совершеннолетние", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что пожару присвоена вторая категория сложности.

Пожарные локализовали возгорание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Московской области.

"Площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание в настоящее время локализовали", - сообщил собеседник агентства.

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Россия
Пожаре в подмосковном Лосино-Петровском ликвидирован
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